На закате дня. «Скорая помощь» перевернулась после жуткого ДТП в центре Омска

В комментариях под постом нашлись и другие очевидцы происшествия. «Скорая виновата! Мы в этот момент стояли на этом самом перекрёстке и все произошло на наших глазах! Мы первые подбежали потом к ребятам», — написал один из пользователей. «Все живы. Девочка пассажир приняла весь удар на себя. Врачи ее отпустили», — добавил подробностей другой комментатор.