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На закате дня. «Скорая помощь» перевернулась после жуткого ДТП в центре Омска

18 сентября 15:35
Фото: 1MI

«Скорая помощь» опрокинулась на бок при аварии в центре Омска

На месте работали спасатели.

Очевидцы в соцсетях сообщают о вечернем ДТП с участием кареты «скорой помощи». Запись опубликовали в паблике «Инцидент Омск».

«На перекрестке Герцена — Булатова перевернулась скорая помощь», — пишет автор. О пострадавших информации нет.

К тексту приложена видеозапись с места событий. На кадрах видно, как из-за происшествия на дороге образовался затор. Автомобиль скорой помощи с маркировкой «неврология» лежит на правом боку посреди магистрали. Рядом находится пожарная машина, работают спасатели. На обочине близ медицинского авто видна черная «легковушка» с открытым капотом и «помятым» справа бампером. Такое могло произойти от столкновения автомобилей.

Фото: скриншот паблика «Инцидент Омск»

В комментариях под постом нашлись и другие очевидцы происшествия. «Скорая виновата! Мы в этот момент стояли на этом самом перекрёстке и все произошло на наших глазах! Мы первые подбежали потом к ребятам», — написал один из пользователей. «Все живы. Девочка пассажир приняла весь удар на себя. Врачи ее отпустили», — добавил подробностей другой комментатор.

#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Скорая помощь#Соцсети
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