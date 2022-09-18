Аукцион на строительство омского детсада сорвался из-за жалобы УФАС

Аукцион на проектирование и строительство детсада на улице Завертяева пришлось приостановить. Причина — жалоба УФАС. Решение обнародовано на сайте госзакупок, сообщает NGS55.RU.
Объект планировалось возвести в районе дома № 9/22. Начальная цена контракта — 457 миллионов рублей. Согласно документации, детский сад будет двухэтажным. Готовый проект от подрядчика ждут до 28 февраля 2023 года. Старт работ — 1 марта. Завершение строительства — до 31 мая 2024 года.
Однако аукцион сорвался. В жалобе УФАС сказано, в контракте нет условий начисления пени за нарушение сроков возведения. Также заказчик не указал, какие из работ исполнитель должен выполнять самостоятельно. В ключевом документе не прописано и один из важных пунктов: если подрядчик предлагает сумму на 25% ниже стартовой, то он должен дать гарантию на завершение строительства, если бы цена за него была в полтора раза выше.
Антимонопольщики рекомендовали провести внеплановую проверку закупки, признать жалобу обоснованной и внести соответствующие изменения в контракт.