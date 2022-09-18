Аукцион на строительство омского детсада сорвался из-за жалобы УФАС

Однако аукцион сорвался. В жалобе УФАС сказано, в контракте нет условий начисления пени за нарушение сроков возведения. Также заказчик не указал, какие из работ исполнитель должен выполнять самостоятельно. В ключевом документе не прописано и один из важных пунктов: если подрядчик предлагает сумму на 25% ниже стартовой, то он должен дать гарантию на завершение строительства, если бы цена за него была в полтора раза выше.