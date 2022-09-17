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За безопасность метромоста в Омске будут отвечать охранники из Кургана

17 сентября 10:54
Фото: 1MI
Контракт на обеспечение безопасности метромоста заключили с фирмой из Кургана.

На портале Госзакупок появились результаты торгов на определение компании, которая займется охраной метромоста имени 60-летия Победы. Из шести претендентов заказчик выбрал курганскую компанию ООО «Подразделение транспортной безопасности «Рубикон», которая попросила за свои услуги 9 млн 453 тыс рублей. Начальная цена контракта при этом составляла 13.1 млн рублей.

За эти деньги предприятие должно обеспечить транспортную безопасность важной части инфраструктуры Омска в течение 360 суток. В перечне услуг — защита моста от «противоправных посягательств». Охранники должны иметь при себе электрошокеры, резиновые палки, шлемы и даже наручники.

Также «Рубикон» должен обеспечить своих сотрудников различными газо- и дымоанализаторами, металлоискателем и ультразвуковым отпугивателем крыс.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Метромост#Охрана#Безопасность
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