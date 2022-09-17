За безопасность метромоста в Омске будут отвечать охранники из Кургана

За эти деньги предприятие должно обеспечить транспортную безопасность важной части инфраструктуры Омска в течение 360 суток. В перечне услуг — защита моста от «противоправных посягательств». Охранники должны иметь при себе электрошокеры, резиновые палки, шлемы и даже наручники.