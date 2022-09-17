Туризм без вариантов. Почему отдых в России такой дорогой и такой некомфортный

Туристический сезон в 2022 году вышел скомканным и нестандартным. Из-за дефицита заграничных рейсов россиянам пришлось выбирать из того, что есть в России. Несмотря на то, что во время пандемии туристическая отрасль в стране поднялась и даже появились программы для туристов, все равно до уровня турецких отелей российским курортам еще далеко.
Как сообщают «Новые известия», Ростуризм в этом году ожидает внутренний турпоток на уровне 61 млн человек — это на 6,2% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Летом, конечно, туристов на местных курортах больше, порядка 25 млн человек. Однако и это не рекордный показатель.
Оказалось, что турсезон в Крыму и Анапе просел на четверть, а курорты Турции могли посетить больше 4.7 млн россиян, что выше прошлогоднего показателя. Эксперты считают, что такая ситуация сложилась из-за отсутствия альтернатив при выборе именно заграничного курорта.
«Были востребованы туры в Абхазию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Беларусь, Армению, Грузию, Узбекистан и Казахстан, а также Венесуэлу. Турпоток за рубеж летом текущего года оказался меньше, чем в 2019 году более чем в 2 раза», — объясняет вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Несмотря на то, что Турция — все же заграничный курорт, попасть туда в отпуск дешевле и проще, чем отправиться в тур по России. В Сочи в сентябре средний ценник на одного человека в скромном отеле 4* с завтраками составляет 65 тыс рублей, а в «четверке» по системе «все включено» — 120 тыс. рублей. В Анапе аналогичный ценник, только туда еще надо на автобусе ехать из-за закрытого аэропорта. В Турции за эти деньги можно получить отель 5* на достаточно дорогих курортах — Кемере и Мармарисе.
Эксперт по туризму Николай Мельник подтверждает, что решающим фактором при планировании отпуска является цена. В Турции низкий ценник из-за массовости: там очень много отелей и номеров, а государство поддерживает туристический бизнес, и потому владельцы отелей там могут так сильно снижать цены. В России же этот механизм пока не налажен, и предприниматели просят за свои услуги столько, сколько им хочется — кто-нибудь, да приедет в отпуск.
Те, кто хочет побывать на курорте, но не хочет тратиться, может выбрать путешествие «дикарем» в палатке. Потратиться придется на бензин или попутки, лапша быстрого приготовления и сосиски с макаронами обойдутся в пару тысяч рублей.
В общей сложности такой вариант отдыха на двоих обойдется примерно в 40 тыс рублей. Если арендовать квартиру в Крыму, то только она обойдется почти в 50 тыс рублей за две недели. Почти столько же тратят туристы, которые едут из Москвы в Абхазию на машине.
Сочетание цены и качества на российских курортах тоже оставляет желать лучшего: из-за слабой конкуренции и высокого спроса отельеры не спешат улучшать сервис.
«Проблема: жирные аппетиты наших отельеров, которые хотят заработать здесь и сейчас. Приведу пример. Отдыхая в этом году в Анапе в отеле у моря, я все равно не понимаю сумму в 5 500 рублей в сутки за номер без питания, без анимации, без красивой собственной территории. То есть отельеру достаточно построить коробку и брать деньги за проживание», — негодует путешественник и тревел-блогер Максим Ращенков.
Вдобавок к этому гостевые дома никак не контролируются государством, а большая часть жилья на юге России — именно такие дома. Однако и выбор туристов в пользу гостиниц еще не гарантирует, что отдых будет стоить своих денег.
Неожиданно на фоне высоких ценников возникают проблемы с канализацией: в Крыму очистные сооружения работают как положено только на участке от Ялты до Фороса, где строились статусные санатории, новые очистные сооружения обещают построить в Красноперекопске, Евпатории и Первомайске. Но когда работы закончат — неизвестно. Из-за плохой канализации ни один туристический сезон не обходится без вспышки ротавируса.
Эксперт по туризму Николай Мельник отмечает, что на это влияет, в том числе, отсутствие квалифицированных кадров. В России крайне мало мест, где готовят специалистов по гостиничному делу.
«У нас, к сожалению, сегмент обучения туризму и гостиничному делу не настолько хорошо работает, и государство уделяет этому мало внимания. Если бы государство проводило маркетинговую кампанию, что хорошо работать в сфере туризма, это прибыльно, это статусно, — тогда, может быть, у нас что-то изменилось бы. А пока мы выпускаем достаточно низкого уровня персонал, который работает в туризме, который не хочет работать вообще, а хочет только получать деньги», — объясняет Николай Мельник.
По поводу поддержки отзывается член рабочей группы по развитию автотуризма в РФ при Ростуризме, совладелец и генеральный директор GRT Consulting Тимур Исляев. По его мнению, поддержка со стороны государства действительно есть: на одну только программу компенсации 30% от путевки выделили более 15 млрд рублей.
Однако некоторые эксперты уверены, что поддержка туристической отрасли работает не совсем так, как это ожидается. Та же программа туристического кэшбека теряет смысл, так как туроператоры намеренно поднимают цены на путевки, рассчитывая, что за ними придут именно по этой программе.
«Ну не можем мы по показателю „цена/качество“ на равных бороться за туриста с Турцией. Не созданы условия для развития такой конкурентоспособности. Если мы хотим, чтобы у нас было не хуже, чем в Турции, значит, надо создавать условия для бизнеса, готового инвестировать в развитие туристической инфраструктуры в России», — подчеркивает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.
По мнению «Новых известий», путешествие по России пока возможно, если турист готов мириться с серьезными недостатками отрасли и тратить бесконечное количество денег на хоть какой-нибудь комфорт. Выход один — пересмотр самой системы поддержки и взращивание новых специалистов гостиничного бизнеса.