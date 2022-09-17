Туризм без вариантов. Почему отдых в России такой дорогой и такой некомфортный

Несмотря на то, что Турция — все же заграничный курорт, попасть туда в отпуск дешевле и проще, чем отправиться в тур по России. В Сочи в сентябре средний ценник на одного человека в скромном отеле 4* с завтраками составляет 65 тыс рублей, а в «четверке» по системе «все включено» — 120 тыс. рублей. В Анапе аналогичный ценник, только туда еще надо на автобусе ехать из-за закрытого аэропорта. В Турции за эти деньги можно получить отель 5* на достаточно дорогих курортах — Кемере и Мармарисе.