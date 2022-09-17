Расставил приоритеты. Омич избил бывшую возлюбленную, которая хотела собирать ягоды

Уголовное дело с очень интересной историей возбудили в Муромцевском районе Омской области. 42-летний местный житель избил свою бывшую возлюбленную, с которой собирался пойти собирать ягоды. Подробности истории рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Как выяснилось, утром в день сбора ягод мужчина заявил, что собирается потратить весь день на употребление алкоголя. Женщина попыталась переубедить односельчанина и напомнила, что деньги с продажи собранной ягоды они собирались разделить и потратить на ремонт своих домов и заготовку дров на зиму.
Однако мужчина не внял аргументам экс-возлюбленной и трижды ударил женщину по лицу кулаком. В конфликт вмешался сосед сельчан, который стал свидетелем ссоры. Мужчина попросил агрессивного омича уйти, после чего вызвал полицию.
В разговоре с правоохранителями сельчанин заявил, что его бывшая супруга оскорбила его, напомнив, что тот отбывал наказание. Он ранее был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью этой же женщине. Более того, судимость была не погашена, и теперь омичу придется ответить по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».