Расставил приоритеты. Омич избил бывшую возлюбленную, которая хотела собирать ягоды

В разговоре с правоохранителями сельчанин заявил, что его бывшая супруга оскорбила его, напомнив, что тот отбывал наказание. Он ранее был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью этой же женщине. Более того, судимость была не погашена, и теперь омичу придется ответить по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».