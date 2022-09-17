Потанин заявил о строительстве «народного капитализма» в «Норникеле»

«Норильский никель» не в первый раз вовлекает работников во владение компанией. В процессе приватизации сотрудники получили 25% акций предприятия. Однако они не воспользовались преимуществом в полной мере. Большая часть акций была продана по стоимости, которая показалась владельцам в тот момент приемлемой. По словам Владимира Потанина, современные технологии и методы передачи акций делают обновленную программу более выгодной.