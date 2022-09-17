Потанин заявил о строительстве «народного капитализма» в «Норникеле»

По информации rbc.ru, в январе следующего года года в компании запускают масштабную программу мотивации, в рамках которой сотрудники выступят бенефициарами бизнеса.
«Норильский никель» не в первый раз вовлекает работников во владение компанией. В процессе приватизации сотрудники получили 25% акций предприятия. Однако они не воспользовались преимуществом в полной мере. Большая часть акций была продана по стоимости, которая показалась владельцам в тот момент приемлемой. По словам Владимира Потанина, современные технологии и методы передачи акций делают обновленную программу более выгодной.
По мнению Потанина, ключевой проблемой ранней приватизации оказалось то, что люди не осознали суть собственности, что представляют собой доли, акции и прочее. По этой причине они неправильно оценивали, какие активы хорошие, какие плохие, и легко из них выходили.
Внедряемая программа называется «Цифровой инвестор». Условия реализации прорабатываются, ее суть такова: работники компании получат цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции «Норникеля», другими словами, станут его совладельцами.
По информации компании, программа мотивации будет работать 10 лет и коснется всех сотрудников. Речь идет о более чем 80 тыс. человек. Как заявил Потанин, в результате доля акций компании у физлиц возрастет до 25% с текущих 10%.
Подобный шаг руководства компании по праву можно считать революционным в российской корпоративной истории.
По словам Потанина, подобное решение важно в социальном плане, оно поможет снизить напряжение между малообеспеченными и состоятельными людьми, между наемными работниками и собственниками. Общественно-социальный накал, который образовался вокруг бизнеса сегодня, не позволяет профессии бизнесмена стать по-настоящему уважаемой и почитаемой в обществе.
Данную программу уже окрестили народным капитализмом. Начало положено в отдельной компании, а в будущем, возможно, подобная практика распространится по всей стране.