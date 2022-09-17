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Откинуло на «встречку». 17-летний омич за рулем мопеда едва не погиб на дороге

17 сентября 13:56
Фото: омская Госавтоинспекция

В Омске водитель мопеда едва не погиб после столкновения с двумя авто

Парень не нарушал правила, а другой водитель не позаботился о безопасности других участников дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе омской Госавтоинспекции, авария с участием несовершеннолетнего водителя мопеда случилась сегодня, 17 сентября, на улице 26-я Рабочая.

На месте аварии полицейские выяснили, что 41-летний водитель автомобиля «УАЗ» не заметил водителя мопеда и начал перестраиваться на соседнюю полосу. В этот момент водитель мопеда врезался в автомобиль и отлетел на встречную полосу. Там он въехал в «ГАЗель», за рулем которой находился 34-летний мужчина.

В результате аварии 17-летнему водителю мопеда потребовалась медицинская помощь. Проводится проверка, уточнили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Фото: омская Госавтоинспекция
#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Авария#ДТП
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