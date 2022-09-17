Копила 20 лет и лишилась за два дня. Пенсионерка из Омска перевела мошенникам 3 млн

В Омске завели уголовное дело о мошенничестве, пострадавшей от которого оказалась 76-летняя пенсионерка. Она перевела неизвестным почти 3 млн рублей, которые копила последние 20 лет.
Омичка рассказала, что на стационарный телефон ей позвонил неизвестный и представился старшим следователем Сергеем Морозовым. Он заявил, что деньги пенсионерки в опасности: кто-то попытался получить доступ к ее счетам. Чтобы этого не повторилось, женщине нужно срочно перевести деньги в надежное место.
О том самом «надежном месте» женщине рассказал уже другой человек, который представился работником администрации Владимиром Александровичем. Мужчина объяснил, что на имя двух женщин открыты безопасные счета, и на них пенсионерке нужно перевести все деньги через отделение банка. Адресатов перевода неизвестный посоветовал назвать племянницами, если у сотрудников банка возникнут вопросы.
Для омички вызвали такси, на котором она отправилась в два разных банка. Через один она перевела 1.5 млн рублей, через другой еще 1.1 млн рублей. После этого омичка решила «обезопасить» 200 тыс рублей, которые хранились у нее дома. Деньги она перевела на карту неизвестного ей мужчины через салон сотовой связи.
В пресс-службе омской полиции сообщили, что по обращению омички возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.