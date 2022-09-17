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Копила 20 лет и лишилась за два дня. Пенсионерка из Омска перевела мошенникам 3 млн

17 сентября 08:42
Фото: 1MI

Омская пенсионерка отдала мошенникам почти 3 млн рублей

Женщине внушили, что ее деньги в опасности, и предложили перевести на «безопасные» счета.

В Омске завели уголовное дело о мошенничестве, пострадавшей от которого оказалась 76-летняя пенсионерка. Она перевела неизвестным почти 3 млн рублей, которые копила последние 20 лет.

Омичка рассказала, что на стационарный телефон ей позвонил неизвестный и представился старшим следователем Сергеем Морозовым. Он заявил, что деньги пенсионерки в опасности: кто-то попытался получить доступ к ее счетам. Чтобы этого не повторилось, женщине нужно срочно перевести деньги в надежное место.

О том самом «надежном месте» женщине рассказал уже другой человек, который представился работником администрации Владимиром Александровичем. Мужчина объяснил, что на имя двух женщин открыты безопасные счета, и на них пенсионерке нужно перевести все деньги через отделение банка. Адресатов перевода неизвестный посоветовал назвать племянницами, если у сотрудников банка возникнут вопросы.

Для омички вызвали такси, на котором она отправилась в два разных банка. Через один она перевела 1.5 млн рублей, через другой еще 1.1 млн рублей. После этого омичка решила «обезопасить» 200 тыс рублей, которые хранились у нее дома. Деньги она перевела на карту неизвестного ей мужчины через салон сотовой связи.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что по обращению омички возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Пенсионерка#Пенсионер#Деньги#Мошенники
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