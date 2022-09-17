Копила 20 лет и лишилась за два дня. Пенсионерка из Омска перевела мошенникам 3 млн

Для омички вызвали такси, на котором она отправилась в два разных банка. Через один она перевела 1.5 млн рублей, через другой еще 1.1 млн рублей. После этого омичка решила «обезопасить» 200 тыс рублей, которые хранились у нее дома. Деньги она перевела на карту неизвестного ей мужчины через салон сотовой связи.