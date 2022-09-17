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Готовим купальники? Во время «бабьего лета» в Омске потеплеет до +28 градусов

17 сентября 06:34
Фото: 1MI

В Омске в день подачи отопления потеплеет до +28 градусов

Начало отопительного сезона в Омске будет сопровождаться почти 30-градусной жарой.

Уже завтра, 18 сентября, ожидается повышение дневной температуры до +23 градусов. При этом ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Осадков в этот день не ожидается, ветер юго-восточный, южный со скоростью 8-13 м/с.

В понедельник, 19 сентября, днем солнце прогреет воздух до +26 градусов, но местами ожидается до +16 градусов тепла. Ночью при этом ожидается от +2 до +12 градусов, а также небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/с.

Во вторник, 20 сентября, дневная температура поднимется еще сильнее — потеплеет сразу до +28 градусов. Местами ожидается до +18 градусов тепла, а ночью — до +13. Преимущественно без осадков, ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Погода#Потепление#Жара#Бабье лето
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