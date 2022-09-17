Готовим купальники? Во время «бабьего лета» в Омске потеплеет до +28 градусов

В понедельник, 19 сентября, днем солнце прогреет воздух до +26 градусов, но местами ожидается до +16 градусов тепла. Ночью при этом ожидается от +2 до +12 градусов, а также небольшой дождь. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/с.