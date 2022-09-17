Дышать снова нечем. Режим «черного неба» в Омске обернулся новыми выбросами

Обь-Иртышское УГМС в очередной раз объявило о режиме неблагоприятных метеоусловий (НМУ), во время которого любые выбросы, в том числе от печей и автомобилей, оседают на город. Режим должен продлиться до 11:00 часов субботы, 17 сентября.
Ожидаемо, в социальных сетях вечером и наутро после введения режима НМУ появились жалобы на химический запах. В паблике «Дыши Омск» на выбросы пожаловались жители Октябрьского и Центрального городских округов.
«На 10-летии снова гарь, режет глаза, голова раскалывается», — делится местная жительница. «Орловского-Братская — гарь сменилась сладкой химией с отдушкой, прям режет в носу», — пишет другой омич.
Добавим, что наутро пятницы, 16 сентября, стало известно о превышении ПДК взвешенных веществ в районе пункта экомониторинга на улице Заслонова. В остальных районах города превышений ПДК не зафиксировано.
Обновлено: в минприроды Омской области Городу55 сообщили, что больше всего жалоб минувшей ночью поступило из Октябрьского округа города. На место направили передвижную эколабораторию, которая не зафиксировала превышений ПДК, однако специалисты отметили, что неприятный запах все же ощущался.
В то же время поступили жалобы из села Троицкое Омского района, но и там не нашли никаких выбросов. Только на автоматизированном посту на улице Заслонова зарегистрировали превышение ПДК взвешенных частиц, их концентрация достигла 1.21 ПДК.