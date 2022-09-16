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Во Франции украинцы передрались между собой, приняв друг друга за русских

16 сентября 19:35
Фото: pxhere.com
Две украинские гражданки и экс-военнослужащий ВСУ устроили драку на лазурном берегу во Франции. При этом все они думали, что бьют россиян.

Как позже выяснилось, драку начал бывший военный, приняв женщин за российских подданных. А те, в свою очередь, посчитали, что на них напал россиянин, пишет Pravda.Ru.

Солдату ВСУ, как зачинщику драки, теперь грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет и штрафа на сумму в сорок пять тысяч евро.

Примечательно, что представители украинской дипмиссии во Франции настойчиво требовали примерно наказать зачинщиков разборки, однако когда все выяснилось,  заявления дипломатов сошли на нет.

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