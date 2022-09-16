В сметане нескольких производителей найдена кишечная палочка

Специалисты Роскачества исследовали продукцию, произведенную в двух десятках регионов страны и на территории Белоруссии. При этом в сметане ряда марок была обнаружена кишечная палочка.

В ведомстве уточнили, что бактерии присутствовали в сметане «Калужская зорька» и «Козельская» (Калужская обл.), «Молочный домик» (Ивановская обл.), «Просто Азбука» (Московская обл.) и «Киржачский молочный завод» (Владимирская обл.). Об этом пишет iz.ru. Также в сметане марок «Вятская», «Маруся», «Родная природа» (Московская обл.), «Каждый день» (Удмуртия) и «Сметана из Талицы» (Свердловская обл.) количество дрожжей превышает норму. Как пояснила замдиректора департамента исследований, начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова, все перечисленное свидетельствует о нарушении санитарных правил или технологии на производстве, условий транспортировки, или хранения и реализации продукта.