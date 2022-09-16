В России нашли способ стабилизации стоимости социально значимых товаров

В соответствии с законом о торговле, на время оплаты продуктов влияет срок годности. Так, за скоропортящиеся товары необходимо рассчитываться с поставщиками в течение восьми суток с момента получения заказа. В случае, если срок годности продуктов составляет менее 30 суток, оплату необходимо произвести в течение 40 дней. К этой категории относится, в том числе и алкогольная продукция.