В России нашли способ стабилизации стоимости социально значимых товаров

Российский бизнес выступил с предложением по изменению сроков внесения оплаты за поставку социально значимых продуктов, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». Соответствующее предложение уже направлено в Федеральную антимонопольную службу.
В соответствии с законом о торговле, на время оплаты продуктов влияет срок годности. Так, за скоропортящиеся товары необходимо рассчитываться с поставщиками в течение восьми суток с момента получения заказа. В случае, если срок годности продуктов составляет менее 30 суток, оплату необходимо произвести в течение 40 дней. К этой категории относится, в том числе и алкогольная продукция.
Представители бизнеса считают, что эти сроки нужно сократить как минимум в два раза. Сокращение времени расчета с поставщиками может притормозить процесс подорожания производства продовольственных продуктов.
По мнению исполнительного директора ассоциации «Русбренд» Алексея Поповичева, некоторые ритейлеры сегодня задерживают оплату, и поставщики вынуждены кредитоваться, что способствует повышению себестоимости продуктов.