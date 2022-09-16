В рамках стратегической сессии РЭО обозначили самые перспективные профессии отрасли

В ходе мероприятий сессии эксперты обозначили задачи по кадровой трансформации отрасли в контексте формирования экономики замкнутого цикла, а также уделили внимание профессиям, которые нужно первым делом развивать. Об этом пишет 360tv.ru.
Как проинформировал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, компания выступила с инициативой проведения специальной стратсессии, в рамках которой эксперты должны помочь определить шаги в поиске перспективных профессий, востребованных специалистов и ключевых технологий в сфере обращения с ТКО.
“Отрасль обращения с отходами продолжает активно совершенствоваться с точки зрения кадрового и технологического потенциала. Мы пригласили экспертов из разных сфер, тех, кто соприкасается и в целом активно включен в развитие отрасли - это бизнес, органы власти, научные сотрудники, представители вузов. Все вместе мы разработаем перспективные направления кадровой трансформации и сформируем стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами”, - отметил гендиректор РЭО.
Как подчеркнул Денис Буцаев, сегодня для внедрения экономики замкнутого цикла отрасль нуждается в таких специалистах, как проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные работники, руководители всех уровней. Также требуются специалисты в области строительства и сноса, переработки отходов, в области новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, специалисты по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам.
Более того, отрасли обращения с отходами требуются специалисты из смежных областей: педагоги начального, среднего, среднего специального образования и юристы в сфере экологии.
Как отмечается, участниками сессии стали: 154 эксперта, 14 вузов, 11 ассоциаций и деловых объединений. Кроме того, 30 компаний из реального сектора, 3 научные организации и 3 IT-компании, а также 3 банка.