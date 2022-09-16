В рамках стратегической сессии РЭО обозначили самые перспективные профессии отрасли

“Отрасль обращения с отходами продолжает активно совершенствоваться с точки зрения кадрового и технологического потенциала. Мы пригласили экспертов из разных сфер, тех, кто соприкасается и в целом активно включен в развитие отрасли - это бизнес, органы власти, научные сотрудники, представители вузов. Все вместе мы разработаем перспективные направления кадровой трансформации и сформируем стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами”, - отметил гендиректор РЭО.