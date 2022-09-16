В омской мэрии объяснили странное расположение светофоров в Старом Кировске

В социальных сетях омичи опубликовали запись с жалобой на нелепую установку светофора. Автор поста отметил, что его установили в 30 шагах от самого пешеходного перехода.
Однако, в пресс-службе департамента городского хозяйства Городу55 объяснили, что здесь нет никакой ошибки. Дорогу переделывают по новому проекту.
«Объект по улице Транссибирской только начали обустраивать. Проект уже согласован с департаментом транспорта и Госавтоинспекцией. На данный момент оборудуют транспортный сигнал, поэтому пока все выглядит странно. Вскоре к светофору построят новые подходы и сделают пешеходный переход», — рассказала Александра Самохвалова.
Напомним, что недавно в социальных сетях также появилась запись с фото провалившегося тротуара на левобережном подходе к метромосту в районе ООТ «3-я Енисейская». Ремонт там проведут с 23 по 26 сентября.