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В Омске въезд на метромост перекроют из-за провалившегося тротуара

16 сентября 08:57
Фото: 1MI
иллюстрация
В региональном министерстве строительства пообещали провести работы максимально оперативно.

Жители Левобережья, в том числе автомобилисты, в соцсетях пожаловались на дорожный провал в районе въезда на метромост. Яма образовалась в дорожном покрытии на тротуаре, что создало опасность как для пешеходов, так и для водителей.

В региональном министерстве транспорта Городу55 сообщили, что провал должны устранить уже после выходных. На месте побывали эксперты, которые пришли к выводу, что участок следует перекрыть.

«Провал дорожного полотна тротуара на левобережном подходе к метромосту в районе ООТ „3-я Енисейская“ в направлении центра города освидетельствован в момент формирования, приняты первоочередные меры: место провала огорожено сигнальной лентой, провал засыпан песком, установлены временные знаки дорожного движения с учетом ограничения скоростного режима, — сообщили в министерстве. - Определена необходимость полного перекрытия участка автомобильной дороги на период выполнения работ в границах от ул. 3-я Енисейская до выезда на метромост с левобережной транспортной развязки». 

Уточняется, что перед перекрытием участка вблизи него установят временные дорожные знаки, изменят работу светофора и скорректируют маршруты общественного транспорта.

Обновлено: в минтрансе сообщили точную дату перекрытия участка от ул. 70 лет Октября до выезда на метромост с транспортной развязки левобережного перехода. Работы будут идти с 22.00 часов 23 сентября до 06.00 часов 26 сентября. 

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Провал#Ремонт#Дорога#Яма#Транспорт#Министерство транспорта
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