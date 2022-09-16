В Омске въезд на метромост перекроют из-за провалившегося тротуара

Жители Левобережья, в том числе автомобилисты, в соцсетях пожаловались на дорожный провал в районе въезда на метромост. Яма образовалась в дорожном покрытии на тротуаре, что создало опасность как для пешеходов, так и для водителей.
В региональном министерстве транспорта Городу55 сообщили, что провал должны устранить уже после выходных. На месте побывали эксперты, которые пришли к выводу, что участок следует перекрыть.
«Провал дорожного полотна тротуара на левобережном подходе к метромосту в районе ООТ „3-я Енисейская“ в направлении центра города освидетельствован в момент формирования, приняты первоочередные меры: место провала огорожено сигнальной лентой, провал засыпан песком, установлены временные знаки дорожного движения с учетом ограничения скоростного режима, — сообщили в министерстве. - Определена необходимость полного перекрытия участка автомобильной дороги на период выполнения работ в границах от ул. 3-я Енисейская до выезда на метромост с левобережной транспортной развязки».
Уточняется, что перед перекрытием участка вблизи него установят временные дорожные знаки, изменят работу светофора и скорректируют маршруты общественного транспорта.
Обновлено: в минтрансе сообщили точную дату перекрытия участка от ул. 70 лет Октября до выезда на метромост с транспортной развязки левобережного перехода. Работы будут идти с 22.00 часов 23 сентября до 06.00 часов 26 сентября.