Не имела права. В Омске наказали кондуктора, порвавшего удостоверение школьника

Омская прокуратура рассказала об итогах проверки из-за разорванной справки для школьного проездного. Как рассказали в пресс-службе ведомства, кондуктора и директора предприятия-перевозчика наказали.
Инцидент произошел на прошлой неделе, 6 сентября, в троллейбусе № 16 в районе остановки «Голубой огонек». Школьник при оплате проезда предъявил кондуктору прошлогоднюю справку-удостоверение. По словам ребенка, кондуктор выхватила у него документ и порвала, вернув ему только фотографию.
На случившееся отреагировали в дептрансе и пообещали провести проверку. В итоге к проверке присоединилась омская прокуратура. В ведомстве пришли к выводу, что в обязанности кондуктора не входило изъятие просроченного документа. Ее действия повлекли нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего.
В итоге прокуратура внесла представление директору МП г. Омска «Электрический транспорт», после рассмотрения которого провинившемуся кондуктору сделали замечание. Вдобавок к этому на предприятии провели инструктаж для других кондукторов, где напомнили, как следует обслуживать пассажиров, в том числе несовершеннолетних.