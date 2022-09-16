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Не имела права. В Омске наказали кондуктора, порвавшего удостоверение школьника

16 сентября 05:20
Фото: 1MI

В Омске кондуктор получил выговор за разорванное удостоверение школьника

Помимо кондуктора, к ответственности директора МП г. Омска «Электрический транспорт».

Омская прокуратура рассказала об итогах проверки из-за разорванной справки для школьного проездного. Как рассказали в пресс-службе ведомства, кондуктора и директора предприятия-перевозчика наказали.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 6 сентября, в троллейбусе № 16 в районе остановки «Голубой огонек». Школьник при оплате проезда предъявил кондуктору прошлогоднюю справку-удостоверение. По словам ребенка, кондуктор выхватила у него документ и порвала, вернув ему только фотографию.

На случившееся отреагировали в дептрансе и пообещали провести проверку. В итоге к проверке присоединилась омская прокуратура. В ведомстве пришли к выводу, что в обязанности кондуктора не входило изъятие просроченного документа. Ее действия повлекли нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего.

В итоге прокуратура внесла представление  директору МП г. Омска «Электрический транспорт», после рассмотрения которого провинившемуся кондуктору сделали замечание. Вдобавок к этому на предприятии провели инструктаж для других кондукторов, где напомнили, как следует обслуживать пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

#Троллейбус#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Автобус#Кондуктор#Проездной#Школьник
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