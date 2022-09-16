Не имела права. В Омске наказали кондуктора, порвавшего удостоверение школьника

В итоге прокуратура внесла представление директору МП г. Омска «Электрический транспорт», после рассмотрения которого провинившемуся кондуктору сделали замечание. Вдобавок к этому на предприятии провели инструктаж для других кондукторов, где напомнили, как следует обслуживать пассажиров, в том числе несовершеннолетних.