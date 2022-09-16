В Омске на регулируемый тариф переведут еще больше частных маршрутов

К июню следующего года маршруты планируют перевести на регулируемый тариф. Два из них — 71 и 219 Б — к апрелю 2023-го. Отметим, что ранее под перевод должно было попасть 66 маршрутов. Теперь их количество увеличено до 78. К тому же предполагалось, что частники перейдут на муниципальные контракты в этом году.