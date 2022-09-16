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В Омске на регулируемый тариф переведут еще больше частных маршрутов

16 сентября 12:40
Фото: 1MI
Ранее в списке было 66 маршрутов. Теперь к ним добавили еще 12.

В список маршрутов, подлежащих переводу с нерегулируемого тарифа на регулируемый, внесены изменения. Теперь туда добавлены еще 12 маршрутов. Постановление опубликовано на сайте городской мэрии. 

Фото: Городская администрация

К июню следующего года маршруты планируют перевести на регулируемый тариф. Два из них — 71 и 219 Б — к апрелю 2023-го. Отметим, что ранее под перевод должно было попасть 66 маршрутов. Теперь их количество увеличено до 78. К тому же предполагалось, что частники перейдут на муниципальные контракты в этом году

Отметим, что, перейдя на регулируемый тариф, каждый частный перевозчик больше не сможет устанавливать свою стоимость проезда и отменять льготы. 

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Маршруты#Тариф#Департамент транспорта мэрии Омска
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