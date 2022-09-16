В Москве водитель каршеринга протаранил припаркованные машины

Как отметил автоюрист Лев Воропаев, ответственность, которую за повреждения машинам понесет водитель каршеринга, зависит от договора. Некоторые компании включают в такой договор все потенциальные убытки, в том числе и тот ущерб, который был нанесен транспортному средству в результате ДТП. В ряде договоров есть пункты о возмещении убытков, если ДТП произошло не по вине гражданина, который находился за рулем машины каршеринга.