В Москве водитель каршеринга протаранил припаркованные машины

Теперь ему придется оплатить убытки владельцам машин, пишет 360tv.ru.
На кадрах видеозаписи с места ДТП видно, что возле автомобиля каршеринга собрались люди — они пытались остановить водителя, стучали в окна, пытались открыть двери, кричали. Однако водитель не реагировал и продолжал таранить припаркованные рядом машины.
Как отметил автоюрист Лев Воропаев, ответственность, которую за повреждения машинам понесет водитель каршеринга, зависит от договора. Некоторые компании включают в такой договор все потенциальные убытки, в том числе и тот ущерб, который был нанесен транспортному средству в результате ДТП. В ряде договоров есть пункты о возмещении убытков, если ДТП произошло не по вине гражданина, который находился за рулем машины каршеринга.