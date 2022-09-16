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В Москве водитель каршеринга протаранил припаркованные машины

16 сентября 19:12
Фото: 1MI
В российской столице водитель каршеринга протаранил несколько припаркованных автомобилей. Происшествие произошло на востоке Москвы, на Парковой улице, момент аварии попал на видео.

Теперь ему придется оплатить убытки владельцам машин, пишет 360tv.ru.

На кадрах видеозаписи с места ДТП видно, что возле автомобиля каршеринга собрались люди — они пытались остановить водителя, стучали в окна, пытались открыть двери, кричали. Однако водитель не реагировал и продолжал таранить припаркованные рядом машины.

Как отметил автоюрист Лев Воропаев, ответственность, которую за повреждения машинам понесет водитель каршеринга, зависит от договора. Некоторые компании включают в такой договор все потенциальные убытки, в том числе и тот ущерб, который был нанесен транспортному средству в результате ДТП. В ряде договоров есть пункты о возмещении убытков, если ДТП произошло не по вине гражданина, который находился за рулем машины каршеринга.

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