В Московской области начали производить квадрокоптеры нового поколения

В технопарке подмосковного города Королев открыто производство квадрокоптеров «Альбатрос», сообщает 360tv.ru. Инженерные решения, проект и ПО разработаны местными специалистами.
Как рассказал руководитель проекта «Альбатрос» Никита Мактаз, внутренние ребра жесткости квадрокоптеров выполнены из карбона, что позволяет им выдерживать существенные нагрузки. Наиболее сложными моментами остаются работа с сигналом и с камерами: специалисты синхронизировали их, что дало оператору возможность разобраться с происходящим на экране.
В настоящее время предприятие готовит проект для использования квадрокоптеров при поиске людей, потерявшихся в лесах. Финансовую поддержку проекту «Альбатрос» оказали из бюджета Московской области.