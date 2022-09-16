В Московской области начали производить квадрокоптеры нового поколения

Как рассказал руководитель проекта «Альбатрос» Никита Мактаз, внутренние ребра жесткости квадрокоптеров выполнены из карбона, что позволяет им выдерживать существенные нагрузки. Наиболее сложными моментами остаются работа с сигналом и с камерами: специалисты синхронизировали их, что дало оператору возможность разобраться с происходящим на экране.