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В Италии из-за проливных дождей смыло несколько десятков автомобилей

16 сентября 19:49
Фото: piqsels.com
В итальянской коммуне Кантиано из-за сильных ливней буквально за несколько часов выпало более 420 мм осадков. Это привело к разливу рек, в результате чего были смыты десятки машин.

Как заявил мэр коммуны Алессандро Пиччини, ряд улиц и несколько районов города оказались подтопленными. Пострадала также дорожная сеть. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и оставаться дома, подчеркнул он. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на портал TGcom.

Уточняется, что из-за природных катаклизмов жители города остались без электричества и связи, люди вынуждены укрываться от наводнения на верхних этажах зданий, а в школах отменены уроки. Информации о пострадавших и пропавших без вести нет, работа спасателей продолжается. 

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