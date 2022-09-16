В Италии из-за проливных дождей смыло несколько десятков автомобилей

Как заявил мэр коммуны Алессандро Пиччини, ряд улиц и несколько районов города оказались подтопленными. Пострадала также дорожная сеть. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и оставаться дома, подчеркнул он. Об этом пишет iz.ru со ссылкой на портал TGcom.
Уточняется, что из-за природных катаклизмов жители города остались без электричества и связи, люди вынуждены укрываться от наводнения на верхних этажах зданий, а в школах отменены уроки. Информации о пострадавших и пропавших без вести нет, работа спасателей продолжается.