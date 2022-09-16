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Стало известно, когда автобусы № 79 в Омске начнут ходить в Старый Кировск

16 сентября 04:34
Фото: 1MI

Маршрут автобуса № 79 в Омске изменится с 17 сентября

Омичей официально предупредили о масштабном изменении маршрута.

В мэрии Омска подтвердили планы изменить маршрут №79 и пустить его в Старый Кировск. Уже с завтрашнего дня, 17 сентября, автобусы будут ходить по новому пути. 

Теперь конечной остановкой вместо "Железнодорожного вокзала" станет остановка «Улица Володарского». Автобусы, как и предполагалось, будут ходить по Ленинградскому мосту, улицам 60 лет Победы, Транссибирская, Авиагородок, 12 Декабря, Суворова. 

"В будние дни по маршруту будет организована работа 5 автобусов, в выходные и праздничные дни – 2 автобусов среднего класса, - сообщили в мэрии. - Нововведения направлены на оптимизацию пассажирских перевозок и призваны увеличить транспортный охват жилых массивов, испытывающих на сегодняшний день трудности с достаточностью подвижного состава, и обеспечить их связь с центральной частью города".
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Транспорт#Автобус#Маршрут
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