В мэрии Омска подтвердили планы изменить маршрут №79 и пустить его в Старый Кировск. Уже с завтрашнего дня, 17 сентября, автобусы будут ходить по новому пути.
Теперь конечной остановкой вместо "Железнодорожного вокзала" станет остановка «Улица Володарского». Автобусы, как и предполагалось, будут ходить по Ленинградскому мосту, улицам 60 лет Победы, Транссибирская, Авиагородок, 12 Декабря, Суворова.
"В будние дни по маршруту будет организована работа 5 автобусов, в выходные и праздничные дни – 2 автобусов среднего класса, - сообщили в мэрии. - Нововведения направлены на оптимизацию пассажирских перевозок и призваны увеличить транспортный охват жилых массивов, испытывающих на сегодняшний день трудности с достаточностью подвижного состава, и обеспечить их связь с центральной частью города".