Снова без воды, арест маньяка и конфликт депутата Омского горсовета. Омск в пятницу

Новость №2. Маньяка по прозвищу «Форточник» решили отправить под стражу на два месяца. Отметим, что, по версии следствия, мужчина изнасиловал как минимум восемь женщин в Омске и Калачинске, пробираясь к ним в квартиры через форточки.