Снова без воды, арест маньяка и конфликт депутата Омского горсовета. Омск в пятницу

Новость №1. В социальных сетях омичка Камила Адамсон рассказала о её конфликте с одной из соседок. Оппоненткой оказалась депутат седьмого созыва Омского городского совета Анна Степаненко.
Новость №2. Маньяка по прозвищу «Форточник» решили отправить под стражу на два месяца. Отметим, что, по версии следствия, мужчина изнасиловал как минимум восемь женщин в Омске и Калачинске, пробираясь к ним в квартиры через форточки.
Новость №3. В Омске 21 сентября планируют отключить холодную воду в двух округах. В два этапа работы проведут на ул. 3-я Молодежная, 49а, и на ул. Осоавиахимовская.