Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Снова без воды, арест маньяка и конфликт депутата Омского горсовета. Омск в пятницу

16 сентября 14:15
Фото: 1MI
Итоги дня - версия Города55.

Новость №1. В социальных сетях омичка Камила Адамсон рассказала о её конфликте с одной из соседок. Оппоненткой оказалась депутат седьмого созыва Омского городского совета Анна Степаненко. 

Полиция начала проверку по факту конфликта депутата Омского горсовета с соседкой
Узнать подробнее

Новость №2. Маньяка по прозвищу «Форточник» решили отправить под стражу на два месяца. Отметим, что, по версии следствия, мужчина изнасиловал как минимум восемь женщин в Омске и Калачинске, пробираясь к ним в квартиры через форточки.

Маньяка по прозвищу «Форточник» в Омске арестовали на два месяца
Узнать подробнее

Новость №3. В Омске 21 сентября планируют отключить холодную воду в двух округах. В два этапа работы проведут на ул. 3-я Молодежная, 49а, и на ул. Осоавиахимовская. 

День без воды. В Омске на сутки перекроют водоснабжение в школах и больницах
Узнать подробнее
#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Итоги#Омск#Омская область#Уголовное дело#Холодная вода#Депутат
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10