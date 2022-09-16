Разбудил соседей и избил полицейского. Омича отправили в колонию за плохое поведение

Житель Калачинска попал в колонию за избиение полицейского, который пришел по вызову соседей омича. Жители пожаловались, что вечером 1 декабря мужчина вышел в подъезд дома и начал стучать в двери соседей.
Когда на место приехал наряд полиции, мужчина лежал на полу в своей квартире, при этом у него не было признаков алкогольного опьянения. Один из силовиков начал опрашивать омича, но в ответ мужчина несколько раз ударил полицейского кулаком по голове.
Мужчину арестовали и завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Он свою вину отрицал, заявив, что не понял, что перед ним сотрудник полиции.
Однако сторона обвинения собрала достаточно доказательств, чтобы опровергнуть его доводы. Учитывая, что омич уже был судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью, мужчину признали виновным и приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.
Мужчина пытался обжаловать приговор, но суд не нашел оснований для пересмотра решения. В пресс-службе областной прокуратуры отмечается, что судебный акт уже вступил в силу.