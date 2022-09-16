Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Разбудил соседей и избил полицейского. Омича отправили в колонию за плохое поведение

16 сентября 06:11
Фото: 1MI

Омич напал на полицейского и оказался в колонии

Омич уже был не раз судим, но это его не остановило.

Житель Калачинска попал в колонию за избиение полицейского, который пришел по вызову соседей омича. Жители пожаловались, что вечером 1 декабря мужчина вышел в подъезд дома и начал стучать в двери соседей.

Когда на место приехал наряд полиции, мужчина лежал на полу в своей квартире, при этом у него не было признаков алкогольного опьянения. Один из силовиков начал опрашивать омича, но в ответ мужчина несколько раз ударил полицейского кулаком по голове.

Мужчину арестовали и завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Он свою вину отрицал, заявив, что не понял, что перед ним сотрудник полиции.

Однако сторона обвинения собрала достаточно доказательств, чтобы опровергнуть его доводы. Учитывая, что омич уже был судим за незаконный оборот наркотиков и причинение вреда здоровью, мужчину признали виновным и приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.

Мужчина пытался обжаловать приговор, но суд не нашел оснований для пересмотра решения. В пресс-службе областной прокуратуры отмечается, что судебный акт уже вступил в силу.

#Ольга Акамова#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Полиция#Наказание#Насилие#Власть#Нападение
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10