Разбогатели на чужих детях. Мошенницы похитили у омичек 2.2 млн рублей

Обвиняемые убеждали клиенток, что первую часть денег можно использовать для оплаты риэлторских услуг. Поскольку у женщин не было денег, они снимали эту часть средств и передавали злоумышленницам. При каждой сделке обвиняемые удерживали от 40 до 65 тыс рублей. Всего они оформили 40 таких договоров купли-продажи.