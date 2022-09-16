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Разбогатели на чужих детях. Мошенницы похитили у омичек 2.2 млн рублей

16 сентября 04:26
Фото: 1MI

Две омички пойдут под суд за махинации с материнским капиталом на 2.2 млн рублей

Злоумышленницы обманом похищали часть средств из материнского капитала.

Омская полиция завершила расследование уголовного дела о мошенничестве при получении материнского капитала. Сумма ущерба составила около 2.2 млн рублей.

Злоумышленники похищали средства при оформлении недвижимости, поскольку имели в этой сфере большой опыт. 49-летняя обвиняемая работала риэлтором, а 43-летняя женщина - представителем челябинского кредитно-потребительского кооператива.

Злоумышленницы публиковали объявления, в которых говорили, что помогут распорядиться средствами материнского капитала. Они находили для клиенток недвижимость в Омске и районах Омской области и оформляли заем в кредитно-потребительском кооперативе. Все происходило в два этапа.

Обвиняемые убеждали клиенток, что первую часть денег можно использовать для оплаты риэлторских услуг. Поскольку у женщин не было денег, они снимали эту часть средств и передавали злоумышленницам. При каждой сделке обвиняемые удерживали от 40 до 65 тыс рублей. Всего они оформили 40 таких договоров купли-продажи.

В документах, которые передавали для получения средств по сертификату была указана вся сумма, в нее входили «риэлторские» услуги. Полицейские изучили документы, опросили более сотни свидетелей и провели экспертизы. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Общество
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