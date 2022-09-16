Прокурору Омской области Николаю Студеникину прочат отставку

Прокурор Омской области Николай Студеникин может уйти в отставку. Информацию об этом подтвердили Городу55 осведомленные источники. Предполагается, что в понедельник, 19 сентября, Студеникин выйдет в отпуск с последующим увольнением.
Исполнять обязанности прокурора будет его первый заместитель Андрей Хамошин, которому пришлось прервать свой отпуск.
Официально сообщений об отставке Студеникина не было. В пресс-службе омской прокуратуры Городу55 сообщили, что кадровыми вопросами занимается Генпрокуратура РФ.