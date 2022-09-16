Омичка попала в реанимацию после жесткой аварии на Красном Пути

Накануне в социальных сетях появилось сообщение о страшной аварии на Красном Пути недалеко от остановки «Сибзавод». Водитель легкового автомобиля не успел затормозить и сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Момент аварии попал на видео.
Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, пострадавшей оказалась 47-летняя женщина. Она переходила Красный Путь в районе дома 101, когда ее сбил 65-летний водитель Peugeot.
Омичку доставили в больницу. По информации регионального минздрава, женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Отмечается, что женщине оперативно оказали первую помощь благодаря тому, что мимо ехала бригада скорой помощи и успела отреагировать на аварию.
Проводится проверка, уточнили в Госавтоинспекции.