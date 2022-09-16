Омичка попала в реанимацию после жесткой аварии на Красном Пути

Накануне в социальных сетях появилось сообщение о страшной аварии на Красном Пути недалеко от остановки «Сибзавод». Водитель легкового автомобиля не успел затормозить и сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Момент аварии попал на видео.