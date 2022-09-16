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Омичка попала в реанимацию после жесткой аварии на Красном Пути

16 сентября 06:41
Фото: предоставлено Городу55

Попавшая под машину на Красном Пути омичка находится в реанимации

Женщина переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса авто.

Накануне в социальных сетях появилось сообщение о страшной аварии на Красном Пути недалеко от остановки «Сибзавод». Водитель легкового автомобиля не успел затормозить и сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Момент аварии попал на видео. 

Как сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции, пострадавшей оказалась 47-летняя женщина. Она переходила Красный Путь в районе дома 101, когда ее сбил 65-летний водитель Peugeot.

Омичку доставили в больницу. По информации регионального минздрава, женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Отмечается, что женщине оперативно оказали первую помощь благодаря тому, что мимо ехала бригада скорой помощи и успела отреагировать на аварию.

Проводится проверка, уточнили в Госавтоинспекции.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#ДТП#Авария#Пострадавший#Видео
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