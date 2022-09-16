Омичка на иномарке сбила велосипедистку с кучей паспортов

Во время движения омичка наехала на женщину 1959 года рождения, которая ехала на велосипеде. В результате аварии пострадавшую увезли в больницу. Примечательно, что на снимках, которые сделали очевидцы после ДТП видны сразу несколько паспортов, которые выпали из сумки пострадавшей.