Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омичка на иномарке сбила велосипедистку с кучей паспортов

16 сентября 06:16
Фото: 1MI

В Омске водитель иномарки сбила женщину на велосипеде

Авария произошла сегодня утром в Амурском поселке.

Сегодня, 16 сентября, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация об аварии в Амурском поселке. Очевидцы рассказали, что на улице 1-й Челюскинцев сбили женщину. Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, ДТП произошло около 8:32 на пересечении улиц Нахимова и 1-я Челюскинцев. Женщина 1997 года рождения ехала за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer.

Во время движения омичка наехала на женщину 1959 года рождения, которая ехала на велосипеде. В результате аварии пострадавшую увезли в больницу. Примечательно, что на снимках, которые сделали очевидцы после ДТП видны сразу несколько паспортов, которые выпали из сумки пострадавшей.

Фото: скриншот Инцидент Омск
#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Соцсети#Вероника Жукова
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10