Омичка на иномарке сбила велосипедистку с кучей паспортов

Сегодня, 16 сентября, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация об аварии в Амурском поселке. Очевидцы рассказали, что на улице 1-й Челюскинцев сбили женщину. Как рассказали Городу55 в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, ДТП произошло около 8:32 на пересечении улиц Нахимова и 1-я Челюскинцев. Женщина 1997 года рождения ехала за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer.
Во время движения омичка наехала на женщину 1959 года рождения, которая ехала на велосипеде. В результате аварии пострадавшую увезли в больницу. Примечательно, что на снимках, которые сделали очевидцы после ДТП видны сразу несколько паспортов, которые выпали из сумки пострадавшей.