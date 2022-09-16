На «трассе смерти» в тройном ДТП с фурами погиб молодой омич

На месте аварии полицейские установили, что 28-летний водитель на ГАЗели «СОБОЛЬ» ехал по трассе Тюмень–Омск и в районе 830 километра выехал на встречную полосу. Автомобиль сразу же столкнулся с машиной «Мерседес» которой управлял 57-летний мужчина. После водитель грузовика столкнулся с КамАЗом, двигавшимся во встречном направлении.