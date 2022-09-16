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На «трассе смерти» в тройном ДТП с фурами погиб молодой омич

16 сентября 09:49
Фото: УМВД России по Омской области
Водитель автомобиля ГАЗ потерял управление и столкнулся с двумя встречными машинами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, сегодня утром на трассе Тюмень–Омск произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб. 

На месте аварии полицейские установили, что 28-летний водитель на ГАЗели «СОБОЛЬ» ехал по трассе Тюмень–Омск и в районе 830 километра выехал на встречную полосу. Автомобиль сразу же столкнулся с машиной «Мерседес» которой управлял 57-летний мужчина. После водитель грузовика столкнулся с КамАЗом, двигавшимся во встречном направлении.

В итоге  водитель автомобиля ГАЗ скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку.

#Ольга Цветатий#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Мужчина
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