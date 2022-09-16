Минеева высказала мнение по поводу снижения ключевой ставки ЦБ

По ее словам, это было предсказуемо, и финансисты ждали этого. Эксперты связывают такое снижение с замедлением инфляционного процесса и повышением деловой активности по сравнению с июлем. Об этом пишет newsnn.ru.
Последующие решения по ключевой ставке будут утверждаться с учетом процесса структурной перестройки экономики, а также в зависимости от внутренних и внешних условий.
Темпы роста потребительских цен продолжают быть низкими, что влечет дальнейшее замедление годовой инфляции. Это происходит из-за влияния единичных факторов и сдержанного спроса потребителей. Динамика деловой активности показала лучший результат, чем тот, что прогнозировал Банк России в июле. При этом внешние условия для экономики страны продолжают оставаться сложными, что ограничивает экономическую деятельность. Инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания компаний продолжают быть повышенными.
Общий показатель инфляции снизился из-за корректировки стоимости товаров и услуг после их стремительного роста в марте. Этому способствовала динамика обменного курса рубля и в целом сдержанная динамика потребительского спроса. Еще одним дезинфляционным фактором стало увеличение предложений на некоторых рынках товаров на фоне продолжающихся внешних и внутренних ограничений на экспорт. Между тем в августе снижение общего индекса потребительских цен в месячном сезонно сглаженном выражении замедлилось, а базовая инфляция возросла.
Инфляционные ожидания россиян и ценовые ожидания компаний пребывают на повышенном уровне. Профессиональные аналитики ожидают инфляцию на среднесрочную перспективу вблизи 4%.
С учетом тенденций в динамике потребительских цен Банк России дает прогноз, что в конце этого года инфляция снизится до 11,0–13,0%. Снижение годовой инфляции будет продолжаться также под влиянием эффекта базы, несмотря на прогнозируемое повышение нынешних темпов прироста цен. По информации Банка России, учитывая денежно-кредитную политику, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
По оценкам Банка России, денежно-кредитные условия смягчались и стали в настоящее время нейтральными. После снижения в июле ключевой ставки сократились доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ. Доходности долгосрочных ОФЗ практически не изменились. Зафиксировано снижение кредитных и депозитных ставок, по большей части краткосрочных.
Снижение депозитных ставок никак не повлияло на объем вложений средств граждан в кредитные организации. Также произошел приток средств домашних хозяйств на долгосрочные депозиты в рублях и текущие счета, а также отток с краткосрочных рублевых депозитов. Это свидетельствует о нормализации структуры банковских сбережений россиян.