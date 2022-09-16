Минеева высказала мнение по поводу снижения ключевой ставки ЦБ

С учетом тенденций в динамике потребительских цен Банк России дает прогноз, что в конце этого года инфляция снизится до 11,0–13,0%. Снижение годовой инфляции будет продолжаться также под влиянием эффекта базы, несмотря на прогнозируемое повышение нынешних темпов прироста цен. По информации Банка России, учитывая денежно-кредитную политику, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.