Как Россия подарила независимость Америке

Без активной роли нашей страны, скорее всего, даже рождение США не состоялось бы. Точнее, независимость была бы провозглашена, но про этот казус ныне вспоминали бы в британском Нью-Йорке примерно так же, как сейчас вспоминают о былой независимости Техаса.
В годы борьбы за независимость североамериканских колоний против Британии именно России удалось обеспечить благоприятную для сепаратистов международную обстановку. 1 сентября 1775 года английский король Георг III направил личное послание российской императрице Екатерине II, в котором просил прислать флот и экспедиционный корпус для подавления восстания. Однако царица ответила отказом. Мятеж не был задушен в зародыше. Сложись всё иначе, маленький городок Вашингтон мог бы именоваться Екатеринославом или Екатеринбургом — в честь суворовского десанта, нанесшего решающее поражение революционному генералу Вашингтону.
А затем действия России способствовали не только первым победам американских сепаратистов, но и их стратегическому успеху. Не преуспев на суше, британцы установили морскую блокаду американского побережья и развязали войну против европейской торговли с Северной Америкой. В ответ в 1780 году Россия выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете, в которой официально объявила об активном неприятии закрытия Атлантики, спутав тем самым все карты британцам. К Декларации вскоре присоединилось большинство европейских государств, что способствовало сохранению и развитию морской торговли в Атлантике. Возникла «Лига нейтральных держав», ставшая по сути прямым союзником самопровозглашенных Соединенных Штатов. Дело в том, что у этой политики был немаловажный нюанс: «вооруженный нейтралитет» никак не мешал американскому флоту охотиться за британскими военными кораблями и торговыми судами. Но были и государства, вступившие в открытый военный конфликт, чтобы ослабить Великобританию и помочь США. Главным из них была Франция, начавшая войну с Англией (1778–1783 годы).
«Для успешного завершения войны за независимость американцам требовались возможности для получения необходимых ресурсов. В случае установления блокады в северной части Атлантики они эту возможность утрачивали. Именно поэтому столь важной была инициатива русского правительства, императрицы Екатерины II по объявлению вооруженного нейтралитета. Возможность свободно перевозить товары государствам, которые непосредственно не участвуют в вооруженном конфликте. Главным пострадавшим была Великобритания, обладавшая сильнейшим флотом и делавшая ставку на блокаду своих колоний, которые участвовали в войне за независимость. Но благодаря участию России этот проект провалился, американские колонии задушить не удалось, и в итоге американский народ обрел долгожданную независимость и государственность».
Александр Вершинин, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ
Один из наиболее прославленных американских каперов Джон Поль Джонс после окончания войны был принят на русский флот в чине контр-адмирала и успешно воевал на Черном море против турок.
В 1783 году американцы добились официального признания своей независимости со стороны британской короны. Произошло это всего спустя несколько месяцев после вхождения в состав Российской империи Крыма: полуостровом Россия владела уже тогда, когда американцы все еще оставались мятежниками и сепаратистами. Стоит отметить, что именно тогда стала оформляться ставшая позднее традиционной британская русофобия. Такова была плата за поддержку Россией американцев, а потом и за многое другое, связанное с нежеланием руководства нашей страны подстраиваться под британские интересы.
Весь первый век существования молодого североамериканского государства его связывали с Россией, как правило, весьма дружественные взаимоотношения. Российская империя, ставшая после победы над Наполеоном Бонапартом сильнейшей континентальной державой Европы, признала объявленную в 1823 году «доктрину Монро» (названную в честь пятого американского президента Джеймса Монро), согласно которой США выступали против европейского вмешательства в дела независимых государств на двух американских континентах. Разумеется, Соединенные Штаты, в свою очередь, не видели для себя необходимости и права вторгаться в дела Европы (позднее об этом, конечно, позабыли). Автором доктрины стал госсекретарь и будущий президент Соединенных Штатов Джон Адамс. Незадолго до этого он был послом США в России и активно способствовал укреплению отношений между двумя странами. Принципы «доктрины Монро», расходившиеся с политикой Британии, встречали, наоборот, полное понимание со стороны России.
«В первое столетие независимости Соединенных Штатов отношения с Российским государством были очень дружеские, конструктивные. И президент Соединенных Штатов был до этого послом в Российской империи. И Россия активно поддерживала „доктрину Монро“, связанную с невмешательством европейских стран в дела американского континента. В двух мировых войнах Российское государство, Российская империя, Советский Союз вместе с Соединенными Штатами были в одном лагере».
Владимир Богданов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического факультета МГУ
Отстаивая свой суверенитет, США периодически, особенно в условиях острых внутренних или международных кризисов, нуждались в дипломатической или военной помощи. Так было во время их Гражданской войны между Севером и Югом в 1861–1865 годах. На стороне сепаратистов-южан выступили Британия и Франция, попытавшиеся оказать им поддержку своими военно-морскими силами. Вновь, как и в конце XVIII века, возникла угроза морской блокады и удушения американской экономики. Единственными союзниками Вашингтона оказались русские: в 1863 году Россия направила в помощь правительству Авраама Линкольна две эскадры из Кронштадта и Владивостока. Они предназначались для демонстрации силы, а в случае необходимости — и для совместных с флотом северян атак на торговые пути англичан и французов. Эскадры прибыли в Нью-Йорк и Сан-Франциско, где их появление вызвало всеобщее ликование. И если на восточном побережье США два русских фрегата, два корвета и клипер были скорее решительным внешнеполитическим демаршем, то в Калифорнии четыре корвета и клипер в связи со слабостью американских военно-морских сил стали еще и серьезным военным фактором. В конечном счете, Север одержал победу.
В 1867 году Россия договорилась о продаже США Аляски, чье содержание для нашей страны на тот момент было убыточным (как и сейчас для Соединенных Штатов). Вновь Россия ставила на усиление позиций США в Северной Америке, вытеснение оттуда британского присутствия. Британская Канада оказалась между двумя территориями США. Укрепление русско-американских союзнических отношений в который раз повлияло на политику Британии: она вынуждена была предоставить своей канадской колонии статус доминиона — полную автономию во внутренних делах. В случае войны с «янки» (а она была тогда очень вероятна) канадцам пришлось бы уже воевать не за интересы Короны, а за собственную страну. Так в тени растущего американского колосса и не без российской помощи родилась канадская государственность, постепенно дрейфующая под крыло своего южного соседа.
Превращение США в ХХ веке в сверхдержаву, несомненно, должно было привести к обострению российско-американских отношений. И тем не менее, факт остается фактом: Россия и Америка так никогда и не столкнулись в открытом военном противостоянии. В двух мировых войнах наша страна выступала союзником Соединенных Штатов. В межвоенный период Британия активно поддерживала возрождение Германии, высидев, в конечном счете, такого монстра, как Третий Рейх. США, наоборот, хотя и не устанавливали дипломатических отношений с СССР вплоть до 1933 года, активно взаимодействовали с ним в экономической сфере. Принципы советской экономики с ее государственным регулированием были частично заимствованы президентом Франклином Рузвельтом при преодолении Великой депрессии.
Установление союзнических отношений СССР и США после нападения японцев на Пёрл-Харбор (декабрь 1941 года) стало основой для Антигитлеровской коалиции, а позднее и для Организации Объединенных Наций (ООН). В рамках Большой Тройки решающим было личное взаимопонимание Иосифа Сталина и Франклина Рузвельта. В разгар Курской битвы, войны на Тихом океане и в Италии в июле 1943 года президент США обратился к собственному народу с такими словами: «Сегодня самые тяжелые и решающие сражения идут в России. <…> Успехи русских армий показали, как опасно предрекать что-либо по их поводу. Великому стратегу герру Гитлеру, с его мистической интуицией, надо зарубить это себе на носу. <…> Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к Родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы».
Именно благодаря этому взаимопониманию лидеров США и СССР прахом пошли все попытки британского премьера Уинстона Черчилля сыграть на советско-американских противоречиях и сохранить преимущественное влияние Англии на европейские дела. А позднее потеря этого приоритета привела и к разрушению британской колониальной системы. И в XVIII, и в XIX, и в XX веках логика оставалась прежней: США были заинтересованы в ослаблении мировой британской империи — и всегда находили понимание у русских.
Интересно, что даже в разгар Холодной войны точки соприкосновения при желании могли быть найдены. В 1956 году разразился Суэцкий кризис: провозгласивший независимость Египет национализировал Суэцкий канал, находившийся в англо-французской собственности. Британия и Франция попытались развязать в Египте полномасштабную интервенцию. СССР пригрозил войной в защиту египтян. Президент США Дуайт Эйзенхауэр англичан и французов не поддержал. Будучи старым генералом, участником Второй мировой войны, кавалером советского ордена «Победа» и другом маршала Жукова, Эйзенхауэр воздержался от эскалации полномасштабного конфликта.
Как бы то ни было, русско-американские отношения всегда выстраивались позитивно — при обоюдном соблюдении трех немаловажных условий: многополярности, невмешательстве во внутренние дела и уважении к принципу суверенитета. Именно на этой основе они могли бы иметь серьезную перспективу и в будущем.