Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как будто так и надо. Ночью Омск снова накрыло выбросами

16 сентября 01:42
Фото: 1MI

В Омске произошли ночные выбросы во время режима «черного неба»

В соцсетях появились многочисленные жалобы на запах в городе.

Вчера, 15 сентября, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он продлится до 11:00 16 сентября. Почти в то же время в соцсетях от омичей начали поступать жалобы на выбросы.

Так, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане рассказали, что чувствовали резкий и неприятный запах на улицах 10 лет Октября, Кирова, Учебная, Орловского, Братского, Дианова, 3-я Молодежная. Также выбросы чувствовались на проспекте Маркса и в Амуре-2. В основном жители ощущали запах гари, химии и газа.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Выбросы
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10