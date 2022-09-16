Как будто так и надо. Ночью Омск снова накрыло выбросами

Вчера, 15 сентября, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он продлится до 11:00 16 сентября. Почти в то же время в соцсетях от омичей начали поступать жалобы на выбросы.
Так, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» горожане рассказали, что чувствовали резкий и неприятный запах на улицах 10 лет Октября, Кирова, Учебная, Орловского, Братского, Дианова, 3-я Молодежная. Также выбросы чувствовались на проспекте Маркса и в Амуре-2. В основном жители ощущали запах гари, химии и газа.