Как сообщили «Народные Новости» распространенные в Польше и на Украине вареники с картошкой и творогом изначально в польском языке назывались «ruskie pierogi». На самом деле, ингредиенты, входящие в их состав, существенно отличаются от традиционно русских пельменей.
Читатели NYT не разбираются в истории культуры славян, поэтому термин «ruskie» для них является символом поддержки России.
Одна из читательниц высказала мнение, что это блюдо придумано на Украине, а не в России. Она посоветовала изучить журналистам географию рецептов, о которых публикуется информация.
Другой пользователь интернета возмутился тем, как можно было называть украинский рецепт русскими.
Многие считают, что это угощение в первую очередь польское и уже во вторую – украинское блюдо.
Читатели назвали вареники национальным блюдом Польши и Украины, а слово «русские» считают неуместным.