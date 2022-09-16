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Иностранцы поспорили из-за "русских пирогов"

16 сентября 13:15
Фото: pxhere.com
Издание The New York Times опубликовало рецепт польско-украинских вареников, после чего читатели начали спорить по поводу названия блюда.

Как сообщили «Народные Новости» распространенные в Польше и на Украине вареники с картошкой и творогом изначально в польском языке назывались «ruskie pierogi». На самом деле, ингредиенты, входящие в их состав, существенно отличаются от традиционно русских пельменей.

Читатели NYT не разбираются в истории культуры славян, поэтому термин «ruskie» для них является символом поддержки России.

Одна из читательниц высказала мнение, что это блюдо придумано на Украине, а не в России. Она посоветовала изучить журналистам географию рецептов, о которых публикуется информация.

Другой пользователь интернета возмутился тем, как можно было называть украинский рецепт русскими.

Многие считают, что это угощение в первую очередь польское и уже во вторую – украинское блюдо.

Читатели назвали вареники национальным блюдом Польши и Украины, а слово «русские» считают неуместным.



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