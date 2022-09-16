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Андрей Пилипенко встретился с сотрудниками БСК в Стерлитамаке сразу после назначения

16 сентября 15:10
Председатель совета директоров акционерного общества “Башкирская содовая компания” Андрей Пилипенко вместе с генеральным директором Эдуардом Давыдовым побывал на производственных площадках компании в Стерлитамаке.

В ходе своего первого рабочего визита на посту председателя Пилипенко ознакомился с главными производствами “Каустик” и “Сода”, провел встречу с коллективом БСК и топ-менеджментом, сообщает mkset.ru.

 

По заявлению Пилипенко, с 2021 по 2031 гг. перед БСК стоит задача реализовать масштабную инвестпрограмму, включающую 32 проекта, общая стоимость которых составляет свыше 181 млрд рублей (без НДС и с учетом инфляции). В рамках программы предполагается диверсификация производств, обновление действующих и строительство новых производственных объектов. Для этого у предприятия есть необходимые квалифицированные кадры, по большинству проектов созданы дорожные карты.

 

Андрей Пилипенко отметил, перед БСК стоит стратегическая задача – максимально эффективное участие в достижении технологического суверенитета РФ в химической отрасли.

 

Председатель совета директоров БСК побывал и на основной сырьевой площадке –  действующем карьере Шахтау. Александр Шкурко, генеральный директор АО “Сырьевая компания”, осветил текущую ситуацию и перспективы развития карьера. По оценке руководства предприятия, сырьевой вопрос сейчас является жизненно важным, поэтому требует тщательного и взвешенного подхода при вынесении решения.

 

В рамках посещения производств АО “БСК” Пилипенко провел встречу с рабочим коллективом, представителями первичного профсоюза и совета молодежи. Он рассказал о задачах, которые стоят перед БСК, и путях развития компании. Отвечая на вопросы по поводу перспектив сохранения действующих соцпрограмм, Пилипенко подчеркнул: руководство БСК приложит усилия для выполнения всех социальных обязательств.



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