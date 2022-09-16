Андрей Пилипенко встретился с сотрудниками БСК в Стерлитамаке сразу после назначения

По заявлению Пилипенко, с 2021 по 2031 гг. перед БСК стоит задача реализовать масштабную инвестпрограмму, включающую 32 проекта, общая стоимость которых составляет свыше 181 млрд рублей (без НДС и с учетом инфляции). В рамках программы предполагается диверсификация производств, обновление действующих и строительство новых производственных объектов. Для этого у предприятия есть необходимые квалифицированные кадры, по большинству проектов созданы дорожные карты.