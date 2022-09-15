ВСК показала рост сборов и доли на рынке ОСАГО, ДМС и корпоративных видов страхования

«По итогам первого полугодия 2022 года страховой рынок в non-life сегменте продемонстрировал отрицательную динамику — его объем снизился на 2,3% до 644 млрд рублей. В тоже время, мы наблюдаем рост показателей в отдельных видах страхования– ДМС, каско, страхование грузов. Это обусловлено разными факторами — как увеличением стоимости платных медуслуг в случае с ДМС и подорожанием запчастей и авто, если говорить о каско, так и в целом трендом на рост востребованности добровольных видов страхования. По нашим оценкам, эта тенденция сохранится. Например, добровольное медицинское страхование стало самым динамично растущим сегментом во втором квартале на фоне увеличение клиентской базы страховщиков», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.