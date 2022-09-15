Вахтовика отправили под суд за смертельное ДТП с омской школьницей

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на 35-летнего мужчину. Он обвиняется нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека по неосторожности.
Авария произошла 10 мая около 22:30. Мужчина вернулся с вахты и выпивал, когда решил купить еще водки. Он сел за руль автомобиля Volkswagen Passat и поехал по улице Новой в селе Лежанка Горьковского района.
Во время движения мужчина выехал на встречную полосу, где сбил 17-летнюю девушку, идущую по обочине. После ДТП водитель скрылся, но очевидцы запомнили номер автомобиля, вскоре его задержали.
В результате ДТП школьница скончалась в машине скорой помощи. Обвиняемого отправили под арест. Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.