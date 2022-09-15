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Вахтовика отправили под суд за смертельное ДТП с омской школьницей

15 сентября 08:38
Фото: 1MI
Мужчина был пьян, когда сел за руль и отправился в магазин, чтобы купить еще водки.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела, которое завели на 35-летнего мужчину. Он обвиняется нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека по неосторожности.

Авария произошла 10 мая около 22:30. Мужчина вернулся с вахты и выпивал, когда решил купить еще водки. Он сел за руль автомобиля Volkswagen Passat и поехал по улице Новой в селе Лежанка Горьковского района.

Во время движения мужчина выехал на встречную полосу, где сбил 17-летнюю девушку, идущую по обочине. После ДТП водитель скрылся, но очевидцы запомнили номер автомобиля, вскоре его задержали.

В результате ДТП школьница скончалась в машине скорой помощи. Обвиняемого отправили под арест. Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

#Происшествия#Новости#Омская область#Следственный комитет#ДТП#Школьница#Вероника Жукова
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