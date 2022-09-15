В Омском цирке среди мусора отыскали пропавших льва, факира и скомороха

В Омском цирке сообщили об удивительной находке: во время генеральной уборки перед новым сезоном там обнаружили барельефы тигра, факира и скоморохов, которые числились пропавшими после реконструкции. При ремонте их демонтировали и выбросили в строительный мусор.
Раньше эти фигуры украшали центральный вход и были символами цирка. Их изготовили к открытию здания в 1973 году омский архитектор Анатолий Цимбал и заведующий рентгенологическим отделением больницы на Музейной Борис Талиев.
Сейчас их отреставрировали и разместили в фойе на парадных лестницах Омского цирка.
«Это огромная удача! Мы не только нашли и восстановили архитектурные изюминки нашего цирка, но и познакомились с человеком, который имеет непосредственное отношение к ним. Его воспоминания войдут в книгу, которую мы готовим к юбилею цирка на следующий год», — отметил директор Омского цирка Виталий Доля.