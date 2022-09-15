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В омском «Авангарде» анонсировали изменения в тренерском штабе после серии поражений

15 сентября 04:42
Фото: www.hawk.ru

В омском «Авангарде» решили изменить состав тренеров

После пяти поражений на старте сезона в команде грядут масштабные перемены, которые коснутся тренеров.

Председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов после тестовой игры на новой «Арене» в Омске рассказал, что в ближайшее время в тренерском штабе команды произойдут изменения.

«У нас скорее всего будет изменение в тренерском штабе. Думаю, что через несколько дней мы объявим об этом», — сообщил Крылов.

Он добавил, что речи об увольнении Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера не идет. При этом он согласился, что в его работе есть недочеты и ошибки, которыми занимается как руководство клуба, так и тренерский штаб.

«Новая команда — новый тренерский штаб. В общем, происходят притирки, происходят ошибки, которые есть в каждой игре. Но мы, к сожалению, пропускаем в этот момент шайбы, — объяснил Крылов. — Дмитрий Анатольевич работает неспокойно, раз такие плохие результаты. Но мы ему доверяем, помогаем. Мы все вместе находимся в одной лодке — думаем, как исправить эти ошибки, которые сейчас есть в команде».

Напомним, последний матч омского «Авангарда» против «Сибири» завершился в пользу соперников. Это уже пятое поражение омичей. 1 октября омская команда впервые с 2018 года выступит на домашней «Арене». 

#Ольга Акамова#Омск#Спорт#Новости#Омская область#Авангард#Хоккей#Арена Омск#Александр Крылов#Боб хартли#Дмитрий Рябыкин
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