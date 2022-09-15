В Омске под окнами многоэтажки обнаружили тело молодого парня со страшными травмами

Страшную находку обнаружили случайные прохожие возле одного из домов по улице 24-я Северная, 194 в среду, 14 сентября. В пятом часу ночи они наткнулись на окровавленное тело молодого парня.
«Прибывшие на место криминалисты и эксперты установили, что погибший, – это 27-летний житель этого дома. Предварительно, молодой человек скончался от травм, полученных при падении с высоты», – рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Силовики провели проверку, пообщались с родственниками и очевидцами и пришли к выводу, что данная смерть не носит криминальных характер, не рассматривается и версия о несчастном случае.
Сейчас проверка по факту этого инцидента продолжается.