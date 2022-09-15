В Омске собираются кардинально изменить популярный автобусный маршрут

Как стало известно НГС55, с сегодняшнего дня в салонах муниципальных автобусов маршрута № 79 расклеили объявления с информацией о том, что вскоре конечная остановка будет перенесена.
Изменения начнут действовать с 17 сентября. Так, вместо конечной остановки «Железнодорожный вокзал» автобусы будут ходить через Ленинградский мост до остановки «Ул. Володарского».
В департаменте транспорта эту информацию частично подтвердили — сейчас такую возможность действительно рассматривают. Планируется увеличить транспортный охват жилых районов, где сегодня есть трудности с транспортом, и обеспечить проезд в центр города.