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В Омске собираются кардинально изменить популярный автобусный маршрут

15 сентября 12:06
Фото: 1MI

В Омске маршрут № 79 изменит схему движения

Конечная остановка автобусов будет перенесена в Старый Кировск.

Как стало известно НГС55, с сегодняшнего дня в салонах муниципальных автобусов маршрута № 79 расклеили объявления с информацией о том, что вскоре конечная остановка будет перенесена. 

Изменения начнут действовать с 17 сентября. Так, вместо конечной остановки «Железнодорожный вокзал» автобусы будут ходить через Ленинградский мост до остановки «Ул. Володарского». 

В департаменте транспорта эту информацию частично подтвердили — сейчас такую возможность действительно рассматривают. Планируется увеличить транспортный охват жилых районов, где сегодня есть трудности с транспортом, и обеспечить проезд в центр города.

#Ольга Цветатий#Общество#Новости#Омск#Омская область#Автобусы#Автобусный маршрут
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