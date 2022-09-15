В Ленинградской области КСПГ «Портовая» запущен без участия иностранных партнеров

Возведение этого комплекса «Газпромом» началось еще в 2016 году, когда уже действовал ряд санкций, а к завершению проект подходил в период действия в отношении российских нефтегазовых компаний не имеющего прецедентов финансового и технологического давления. Проект КСПГ «Портовая» разработали специалисты немецкой фирмы Linde, но в нынешнем году она решила уйти из России. Тем не менее специалистам ПЕТОНа, также работавшим над этим проектом, удалось самим справиться со всеми технологическими задачами. Завод заработал. При этом выполняются все требования, предусмотренные стандартами ASME для криогенных процессов, хотя проект больше не ведут зарубежные партнеры. И это в то время, когда несколько других российских СПГ-проектов не удалось реализовать без участия иностранных фирм.