В Ленинградской области КСПГ «Портовая» запущен без участия иностранных партнеров

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на данные, озвученные заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым во время ВЭФ-2022, комплекс достраивали специалисты отечественной инжиниринговой компании ПЕТОН.
Возведение этого комплекса «Газпромом» началось еще в 2016 году, когда уже действовал ряд санкций, а к завершению проект подходил в период действия в отношении российских нефтегазовых компаний не имеющего прецедентов финансового и технологического давления. Проект КСПГ «Портовая» разработали специалисты немецкой фирмы Linde, но в нынешнем году она решила уйти из России. Тем не менее специалистам ПЕТОНа, также работавшим над этим проектом, удалось самим справиться со всеми технологическими задачами. Завод заработал. При этом выполняются все требования, предусмотренные стандартами ASME для криогенных процессов, хотя проект больше не ведут зарубежные партнеры. И это в то время, когда несколько других российских СПГ-проектов не удалось реализовать без участия иностранных фирм.
13 сентября экипажем танкера «Псков» была закончена загрузка 168 тысяч кубометров СПГ (100 миллионов 800 тысяч кубометров несжиженного газа) на новом комплексе СПГ «Портовая». И теперь он стоит на якорной стоянке в Балтийском море. Если учитывать очень привлекательную ситуацию на рынке газа, когда цена на него «зашкаливает» за две тысячи долларов за тысячу кубометров, одна только поставка позволяет выручить 200 миллионов долларов.
В процессе выбора стоимости технологического комплекса учитывали лучший бенчмарк для производства СПГ, и компания ПЕТОН сумела в него уложиться. «Портовая» может окупиться в течение восьми месяцев. За счет логистических возможностей судов проекта управляющая компания сама возьмет на себя перевозку сжиженного газа в любые точки планеты. В ситуации, когда появился дефицит сжиженного газа, а российские компании испытывают сложности при фрахте судов, это будет весьма актуально. Дефицит перевозчиков, возникший из-за высокой востребованности СПГ-флота, вызвал рост стоимости судна.
Кроме того, КСПГ «Портовая» вступил в работу раньше, чем предусматривалось документацией Linde. Благодаря этому, завод в кратчайшие сроки сумел выйти на показатели производительности, которые предусматривались для проекта на лето. Это явилось подтверждением возможностей ПЕТОНа реализовывать любые ЕРС-проекты, связанные со сжижением газа.
По информации заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, озвученной им в интервью «НиК», российские компании имеют наработки в средне- и малотоннажном сжижении, поэтому в теории и крупнотоннажное сжижение можно делать на установках, предназначенных для среднетоннажного. Просто необходимо их строительство в большем масштабе.
Напомним, что в августе нынешнего года Правительством РФ было дано задание выделить один миллиард рублей на разработки СПГ-оборудования. Это предусмотрено программой «Прорыв на рынки СПГ». По прогнозу, данная программа выведет РФ уже к 2035 году на лидирующие позиции на мировых рынках сжиженного газа с учетом производства СПГ в стране в объемах от 80 до 120 миллионов тонн.