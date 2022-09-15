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Столичный суд приостановил работу принадлежащего Моргенштерну ресторана

15 сентября 07:19
Фото: 1MI
Заведение закрыто на 90 суток за нарушения.

Ресторан рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* закрыли на 90 суток после обнаружения нарушений санитарных норм, пишет 360tv.ru, ссылаясь на «Известия». Решение вынес столичный Тверской районный суд.

Судебное решение вынесено в отношении ресторана «Кайф и точка» ООО «Кайф», который был признан виновным в административных нарушениях по ч. 3 ст. 6.3 и ст. 6.6 КоАП России. Речь идет о нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

* Алишер Моргенштерн по решению Минюста России вошел в список иностранных агентов.

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