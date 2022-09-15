Столичный суд приостановил работу принадлежащего Моргенштерну ресторана

Судебное решение вынесено в отношении ресторана «Кайф и точка» ООО «Кайф», который был признан виновным в административных нарушениях по ч. 3 ст. 6.3 и ст. 6.6 КоАП России. Речь идет о нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.