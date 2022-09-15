Ставка падает — цены растут. Как Центробанк РФ борется с инфляцией, поддерживая ее

Сейчас целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%, и для его достижения структура готова на самые решительные и непопулярные шаги, считают «Новые Известия». Например, Набиуллина уже выступила против майнинга криптовалют, деньги Фонда национального благосостояния вкладывают в зарубежные проекты, в том числе стройки «Росатома». А в 2021 году было одобрено дополнительное финансирование строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Уст-Луге на 900 млрд рублей только потому, что эти деньги предназначаются на закупку импортного оборудования.