Ставка падает — цены растут. Как Центробанк РФ борется с инфляцией, поддерживая ее

Важнейшая задача Банка России — поддержание инфляции на приемлемом уровне, в том числе и за счет регулирования ключевой ставки. Именно для этой цели в марте 2022 года она взлетела до 20%, сделав кредиты невыгодными, а значит, снизив кредитную нагрузку на россиян.
Теперь же ставка снизилась до 8%, а на ближайшем заседании ЦБ прогнозируется дальнейшее ее снижение до 7,5%. Однако это не единственный сценарий: в 2021–2022 году ЦБ РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной признали самым непредсказуемым центробанком среди развивающихся стран. Из результатов 13 заседаний ЦБ только шесть совпали с прогнозами аналитиков.
Сейчас целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%, и для его достижения структура готова на самые решительные и непопулярные шаги, считают «Новые Известия». Например, Набиуллина уже выступила против майнинга криптовалют, деньги Фонда национального благосостояния вкладывают в зарубежные проекты, в том числе стройки «Росатома». А в 2021 году было одобрено дополнительное финансирование строительства комплекса переработки этансодержащего газа в Уст-Луге на 900 млрд рублей только потому, что эти деньги предназначаются на закупку импортного оборудования.
Также значимым фактором усиления инфляции ЦБ видит потребительских спрос: чем больше у россиян денег, тем больше они могут себе позволить. Пандемийную панику, во время которой россияне тратили все накопленные деньги на гречку и туалетную бумагу, ЦБ не приемлет.
По мнению Набиуллиной, поддержание низкой ставки, которая делает привлекательными кредиты для бизнеса и неинтересными банковские депозиты — не лучший вариант для России. Однако недавно выяснилось, что ЦБ взамен замороженной Западом валюты ФНБ «напечатал» 340 млрд рублей для помощи попавшим под санкции госпредприятиям. Это действие противоречит политике ЦБ, которая велась на протяжении почти 10 лет.
Однако это не первый случай, когда ЦБ отклоняется от собственного курса, чтобы сохранить видимость стабильности. В 2021 году Банк России выпустил в обращение 1 трлн рублей, которые пошли на поддержку семи крупнейших банков, пострадавших от оттока капитала. А в 2022 году тихо и каких-либо пояснений регулятор начал списывать замороженную валюту с баланса ФНБ.
Валюту ЦБ постепенно переформатирует в рубли. Так, 1,575 млрд евро, 166 млн фунтов стерлингов и 27,5 млрд японских йен, потерянных в июне и июле, заменили 1.8 млрд рублей. Часть из этих денег ушли на финансирование дефицита федерального бюджета, а оставшуюся часть раздали госкомпаниям.
В августе регулятор выпустил для обсуждения документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», где предлагается создать специальный фонд, формируемый за счет отчислений финансовых посредников. Однако Национальный совет финансового рынка уверен, что таким образом происходит перераспределение потерь от ключевых банков на небольшие частные. В итоге от санкций страдают государственные банки, а расплачиваться за это придется мелким частным.
В итоге получается, что ЦБ сам создает условиях для монетарной инфляции, печатая деньги для госкомпаний, но при этом пытается сдержать инфляцию, лишая людей и малый бизнес доступа к дешевому капиталу, пишут «Новые Известия».