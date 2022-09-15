Смерть пришла внезапно. Омич скончался прямо на заседании суда

В Омском районном суде 13 сентября прямо на заседании умер 48-летний мужчина. Об этом сообщил NGS55.RU. Информацию Городу55 подтвердили в пресс-службе областного СУ СКР.

Все произошло внезапно. На заседании мужчина являлся истцом. Около 17:00 ему стало плохо, на место вызвали скорую помощь. Но мужчина скончался до приезда медиков.

В ведомстве отметили, что точная причина смерти станет известна после вскрытия. На теле омича не нашли внешних признаков насильственной смерти. Скорее всего, у него не выдержало сердце. Отмечено, что ранее он не был судим и нигде не работал.