Скандинавский антициклон. Синоптики рассказали, чего ждать омичам от погоды

До конца недели погода не изменится. Ночью по области местами прогнозируется туман и слабый ветер. Днем с прогревом воздуха произойдет небольшое усиление юго-восточного ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться до +2…+7 градусов, а днем до +14…+21 градусов.