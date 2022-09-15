Скандинавский антициклон. Синоптики рассказали, чего ждать омичам от погоды

В УГМС сообщили, что Омская область находится во власти скандинавского антициклона. Он принес стабильную осеннюю погоду, без осадков и с существенными перепадами температуры в течение суток.
«Температура воздуха в ночные часы понижалась до +3…+9°, в северных районах области до -1°, в травостое наблюдались заморозки. Днем было около +14…+18 градусов», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
До конца недели погода не изменится. Ночью по области местами прогнозируется туман и слабый ветер. Днем с прогревом воздуха произойдет небольшое усиление юго-восточного ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться до +2…+7 градусов, а днем до +14…+21 градусов.
За историю наблюдения в Омске 17 сентября максимальная температура воздуха (+26,2°) наблюдалась в 1940 году. Минимальная (-3,4°) отмечалась в этот день в 1937 году.