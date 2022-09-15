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Скандинавский антициклон. Синоптики рассказали, чего ждать омичам от погоды

15 сентября 13:32
Фото: 1MI

В Омскую область пришел скандинавский антициклон

Прогноз погоды на ближайшие дни дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В УГМС сообщили, что Омская область находится во власти скандинавского антициклона. Он принес стабильную осеннюю погоду, без осадков и с существенными перепадами температуры в течение суток.

«Температура воздуха в ночные часы понижалась  до +3…+9°, в северных районах области до -1°, в травостое наблюдались заморозки. Днем было около +14…+18 градусов», — рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

До конца недели погода не изменится. Ночью по области местами прогнозируется туман и слабый ветер. Днем с прогревом воздуха произойдет небольшое усиление юго-восточного ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться до +2…+7 градусов, а днем до +14…+21 градусов.

За историю наблюдения в Омске 17 сентября максимальная температура воздуха (+26,2°) наблюдалась в 1940 году. Минимальная  (-3,4°) отмечалась в этот день в 1937 году.

#Ольга Цветатий#Погода#Новости#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Осень#Погода на выходных
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