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Сбил и скрылся. В Омской области разыскивают виновника жесткого ДТП

15 сентября 16:27
Фото: 1MI

В Омской области разыскивают водителя, сбившего велосипедиста

Водитель объявлен в розыск. Ситуацию осложняет то, что пока неизвестна даже марка машины.

Сегодня около 19:40 с селе Морозовка Омского района неизвестный на неустановленной машине (предположительно, белого цвета) сбил велосипедиста. Все произошло на улице Юбилейная рядом с домом № 3. Водитель цинично скрылся с места происшествия.

Велосипедиста, 53-летнего мужчину, доставили в больницу, сообщают в региональном управлении МВД. Его состояние пока не уточняется.

Виновника ДТП разыскивает полиция. Информацию о водителе либо машине, на которой совершен наезд, просят сообщать по номерам 79-35-04, 79-38-02 либо 102.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Полиция#ДТП#Велосипед
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