Сбил и скрылся. В Омской области разыскивают виновника жесткого ДТП

Сегодня около 19:40 с селе Морозовка Омского района неизвестный на неустановленной машине (предположительно, белого цвета) сбил велосипедиста. Все произошло на улице Юбилейная рядом с домом № 3. Водитель цинично скрылся с места происшествия.
Велосипедиста, 53-летнего мужчину, доставили в больницу, сообщают в региональном управлении МВД. Его состояние пока не уточняется.
Виновника ДТП разыскивает полиция. Информацию о водителе либо машине, на которой совершен наезд, просят сообщать по номерам 79-35-04, 79-38-02 либо 102.