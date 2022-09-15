Сбил и скрылся. В Омской области разыскивают виновника жесткого ДТП

Сегодня около 19:40 с селе Морозовка Омского района неизвестный на неустановленной машине (предположительно, белого цвета) сбил велосипедиста. Все произошло на улице Юбилейная рядом с домом № 3. Водитель цинично скрылся с места происшествия.