Разрушительная красота. Омичку заставили обновить ремонт испорченной бьюти-студии

В пресс-службе омских судебных приставов рассказали о судебной тяжбе, которая касалась салона красоты. В суд обратилась местная жительница, которой принадлежит нежилое помещение на улице Ленина. Его женщина сдала в аренду владелице салона красоты, но когда салон съехал, помещение оказалось в потрепанном виде.
На стенах салона остались отверстия и следы от снятого оборудования, снаружи был переделан козырек, а крыльцо вовсе частично разбито. Омичка потребовала от арендатора провести ремонт помещения за свой счет, но предпринимательница отказалась это делать. Тогда собственница помещения обратилась в суд.
В итоге судья встал на сторону владелицы помещения и заставил возместить омичке расходы на ремонт и оценку причиненного ущерба. В общей сложности предпринимательницу обязали выплатить арендодателю порядка 300 тыс рублей.
Пристав уведомил владелицу салона красоты о долге, но самостоятельно она не стала погашать его. Тогда пристав наложил запрет на регистрацию недвижимости в собственности женщины и запретил ей выезд из России. Также приставы арестовали ее счета и взыскали с них часть средств. Только тогда омичка полностью погасила долг перед арендодателем, уточнили в ведомстве.