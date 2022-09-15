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Разрушительная красота. Омичку заставили обновить ремонт испорченной бьюти-студии

15 сентября 10:35
Фото: 1MI

Омичку заставили оплатить ремонт испорченного салона красоты

Предпринимательница арендовала помещение в самом центре Омска, но не позаботилась о его сохранности.

В пресс-службе омских судебных приставов рассказали о судебной тяжбе, которая касалась салона красоты. В суд обратилась местная жительница, которой принадлежит нежилое помещение на улице Ленина. Его женщина сдала в аренду владелице салона красоты, но когда салон съехал, помещение оказалось в потрепанном виде.

На стенах салона остались отверстия и следы от снятого оборудования, снаружи был переделан козырек, а крыльцо вовсе частично разбито. Омичка потребовала от арендатора провести ремонт помещения за свой счет, но предпринимательница отказалась это делать. Тогда собственница помещения обратилась в суд.

В итоге судья встал на сторону владелицы помещения и заставил возместить омичке расходы на ремонт и оценку причиненного ущерба. В общей сложности предпринимательницу обязали выплатить арендодателю порядка 300 тыс рублей.

Пристав уведомил владелицу салона красоты о долге, но самостоятельно она не стала погашать его. Тогда пристав наложил запрет на регистрацию недвижимости в собственности женщины и запретил ей выезд из России. Также приставы арестовали ее счета и взыскали с них часть средств. Только тогда омичка полностью погасила долг перед арендодателем, уточнили в ведомстве.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Салон красоты#Штраф
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