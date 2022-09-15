Разрушительная красота. Омичку заставили обновить ремонт испорченной бьюти-студии

Пристав уведомил владелицу салона красоты о долге, но самостоятельно она не стала погашать его. Тогда пристав наложил запрет на регистрацию недвижимости в собственности женщины и запретил ей выезд из России. Также приставы арестовали ее счета и взыскали с них часть средств. Только тогда омичка полностью погасила долг перед арендодателем, уточнили в ведомстве.