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«Растет сквозь крышу». Странная растительность удивила жителей омской многоэтажки

15 сентября 08:08
Фото: Город55

В Омске заметили пятиэтажку с растущим под крышей деревом

В едва не обвалившемся доме в омских Нефтяниках появилась новая живучая проблема.

На фасаде дома №85 на улице 50 лет Профсоюзов в Советском округе Омска заметили нечто необычное: под самой крышей каким-то образом проросло дерево, листвой и стволом похожее на березу. 

Дерево пробилось над окном кухни квартиры. Неизвестно, проросло ли дерево на чердаке или из помещения. Судя по состоянию растения, оно хорошо себя чувствует, несмотря на нестандартное местоположение.

Интересно, что заметили дерево еще в прошлом году, однако городские службы не позаботились о том, чтобы снести растение. Угрожает ли оно состоянию дома, пока неизвестно. 

Отметим, что полгода назад, в апреле 2022 года, на первом этаже дома частично обрушилась стена, однако дом признали пригодным для жилья. В доме проживает несколько семей, в том числе многодетные. Расселение запланировано на 2024 год. 

«Разбудил страшный грохот». Что случилось в доме на улице 50 лет Профсоюзов в Омске
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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Дом#Дерево#Растение#Аварийный дом#Видео
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