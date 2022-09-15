Организована проверка по факту обнаружения ребенка в квартире с мертвыми родителями

Ребенок и тела взрослых обнаружили в доме на улице Десантная, следов насильственной смерти не выявлено. Найденная там же шестилетняя девочка госпитализирована — ребенку поставили диагноз «обезвоживание», однако угрозы его здоровью и жизни отсутствуют.