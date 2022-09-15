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Организована проверка по факту обнаружения ребенка в квартире с мертвыми родителями

15 сентября 05:31
Фото: 1MI
Прокуратура инициировала проверку в связи с происшествием в Подмосковье.

В городе Раменское Московской области сотрудники правоохранительных органов нашли тела мужчины и женщины, а также живого шестилетнего ребенка, сообщает 360tv.ru со ссылкой на подмосковную прокуратуру.

Ребенок и тела взрослых обнаружили в доме на улице Десантная, следов насильственной смерти не выявлено. Найденная там же шестилетняя девочка госпитализирована — ребенку поставили диагноз «обезвоживание», однако угрозы его здоровью и жизни отсутствуют.

Областная прокуратура организовала проведение проверки, по итогам которой дадут оценку исполнению требований закона о несовершеннолетних и о своевременности действий органов системы профилактики.

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