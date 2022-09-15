Омичка купила у мошенников недействительные сертификаты на авиабилеты

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о очередном случае с мошенниками. На этот раз им доверилась 35-летняя жительница Кировского округа.
Женщина рассказала, что на сайте объявлений наткнулась на продажу двух сертификатов, которые были выданы авиакомпанией S7 за неиспользованные билеты. Изначально их цена была 44 тысячи рублей, но продавец значительно снизил эту стоимость, что и привлекло обманутую.
В итоге, женщина связалась с продавцом. Он, как и положено, отправил ей реквизиты карты, кроме того отметил, что она оформлена на родственницу. Женщина отправила мошеннику 29 тысяч рублей, а он в свою очередь — коды активации сертификатов. После, омичка ввела цифры на сайте перевозчика и они не сработали. В чате компании сообщили, что сертификаты уже использованы другим человеком.
Покупательница связалась с продавцом и сообщила об ошибке. Тот выразил удивление, и, сославшись на недоразумение, пообещал вернуть денежные средства. Однако удалил переписку в мессенджере и перестал выходить на связь. На данный момент полицейские устанавливают получателя денежных средств.