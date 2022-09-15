Омичка купила у мошенников недействительные сертификаты на авиабилеты

В итоге, женщина связалась с продавцом. Он, как и положено, отправил ей реквизиты карты, кроме того отметил, что она оформлена на родственницу. Женщина отправила мошеннику 29 тысяч рублей, а он в свою очередь — коды активации сертификатов. После, омичка ввела цифры на сайте перевозчика и они не сработали. В чате компании сообщили, что сертификаты уже использованы другим человеком.